Это происходит после соответствующего решения суда.

По состоянию на сейчас уже 26 тысячам украинцев заблокировали банковские счета за нарушение правил мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные украинского Министерства юстиции. Там пояснили, что блокировка счетов осуществляется во исполнение решения суда, если военнообязанный не платит штрафов за уклонение от мобилизации:

"За нарушение мобилизации сейчас заблокированы счета 26 тысяч человек".

Мобилизация в Украине

Напомним, с 19 мая 2024 года в Украине вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которые существенно повысили штрафы за нарушение правил воинского учета и мобилизации.

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На граждан могут наложить штраф в размере 17 000-25 500 гривень, а на должностных лиц - 34 000-59 500 гривень.

Осенью Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования. Согласно изменениям, получить бронь можно только в том случае, если человек уточнил свои военно-учетные данные.

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