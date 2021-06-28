То, что происходит вокруг НАК «Нафтогаз», конфликт, что спровоцировал предписание НАПК Кабинету министров по поводу главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, может говорить об определенных политических амбициях главы НАПК Новикова.

Об этом заявил политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Когда тот или иной руководитель того или иного государственного института идет на такие конфликтные ситуации, то, безусловно, это говорит об определенных политических амбициях, или желании действовать в интересах определенных политических сил, или конкретных политических субъектов», - отметил эксперт.

По его мнению, целью маневра господина Новикова вряд ли был конфликт с правительством, однако вся ситуация с предписанием НАПК указывает на проблемы в связи с внедрением корпоративной реформы в госкомпаниях Украины.

«Реформа (корпоративного управления,- ред.) переносит некоторые стандарты корпоративного управления на нашу почву и резко снижает возможность влияния государства и правительства на государственные компании. На мой взгляд, это не очень логично, зачем тогда государство, как акционер, если оно не может влиять на госкомпании? И мы теперь видим проблему в законодательстве, в реформе», - объяснил политолог.

«Определенные противоречия, что есть, трактовать должен только суд. Кроме амбиций Новикова, который, возможно, действует по советам конкретных влиятельных людей, есть проблема, что такие шаги (предписание НАПК, - ред.) могут быть попыткой лишить КМУ и государства, как акционера, возможности влиять на госкомпании», - отметил Владимир Фесенко.

Ранее сообщалось, что глава НАПК Александр Новиков направил правительству предписание о необходимости отменить распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракта с ним как незаконное. В пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что предписание НАПК является предвзятым и будет оспорено в судебном порядке. В НАК также сообщили, что отсутствие нарушений норм закона при заключении трудового контракта с Витренко подтверждено выводом Института государства и права им.Корецкого.

Напомним, энергоэксперт, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко высказал мнение, что проведение системных провокаций против Юрия Витренко и его команды, что подтверждается источниками из посольств западных стран, цель которых - обескровить переговорную группу Украины, которая противодействует строительству «Северного потока-2».

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Автор: Иван Бойко