Также сократились объемы производства хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков.

В Украине из-за плохого урожая сахара в 2020 году и его недостатка с начала 2021 года значительно подорожали кондитерские изделия.

Об этом говорится в открытом письме объединения производителей пищевых продуктов к президенту Владимиру Зеленскому.

"Шоковые цены на сахар стали слишком болезненными для кондитеров, поскольку сахар составляет 50% массы всех сладостей. В результате цены на отечественную кондитерку только за первый квартал 2021 года выросли на 15-20%", – говорится в сообщении.

При этом рост цен не компенсировал потери, и значительная часть отрасли работает с отрицательной рентабельностью. На фоне этого Украина увеличивает импорт сладостей из Европы, уточняется в письме.

Читайте такжеМинфин отчитался, сколько Украина потратила на борьбу с коронавирусом с начала года"Карамель и сахарное печенье стало дешевле производить в странах ЕС, поэтому имеем рекордный рост импорта сладостей в Украину с начала года аж на 20%", – отмечают производители.

Также сообщается, что из-за дефицита сахара в стране страдают предприятия хлебопекарной отрасли – увеличение их расходов на сахар составляет почти 200 млн грн. Значительные потери также несут производители безалкогольных напитков.

В связи с этим ряд ассоциаций, среди которых "Укркондпром", "Всеукраинская ассоциация пекарей", Союз украинских предпринимателей и другие, призывают Верховную Раду временно – до нового урожая сахара в сентябре-октябре 2021 года – отменить ввозную пошлину на импортируемый сахар.

В апреле 2021 года Министерство экономики разработало законопроект для временного обнуления импортных пошлин на сахар. Пока законопроект не рассматривался в парламенте.

Как сообщал УНИАН, цена на сахар в Украине сейчас в два раза выше, чем в Европе. По данным ассоциации "Укркондпром", рост цен происходит вследствие дефицита сахара из-за плохого урожая свеклы 2020 года, а также сговора производителей.

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Автор: Анна Нагорная