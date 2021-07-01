Из-за дорого сахара в Украине подорожали кондитерские изделия на 15-20%.

В Украине сегодня цена на сахар в два раза выше, чем в Европе, из-за чего многие отрасли переработки проигрывают конкуренцию на внутреннем и экспортном рынках, куда продают свою продукцию.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент ассоциации “Укркондпром” Александр Балдинюк.

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"На протяжении уже 11 месяцев наша переработка получает сахар по самой высокой в мире цене. Стоимость сахара на Лондонской бирже упала до 432 долларов за тонну, в то время как в Украине цена выросла до более чем 780 долларов за тонну. То есть сегодня цена на сахар в Украине почти в два раза выше, чем европейская цена", – сказал он.

Производство сахара в этом сезоне составило 1,2 млн тонн при потреблении внутри страны 1,5 млн тонн. С учетом импорта, дефицит составляет 60-70 тыс. тонн.

Балдинюк также отметил, что это привело к подорожанию кондитерских изделий на 15-20%.

Представители отрасли просят Верховную Раду применить временную квоту на беспошлинный импорт 60 тыс. тонн сахара, чтобы покрыть дефицит.

"Это не причинит существенного ущерба сахарной отрасли, которая сейчас является держателем дефицитного товара и получает неплохую прибыль. В противном случае, сложившаяся ситуация будет в дальнейшем приводить к сложным экономическим последствиям", – добавил Балдинюк.

Что происходит с ценами на сахар

Украина в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2020 - август 2021) сократила производство сахара до 1,1 млн тонн, что на 31% меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн).

Согласно исследованию Киевской школы экономики, цены на сахар в Украине в январе 2021 года выросли в 1,5 раза.

В апреле Антимонопольный комитет открыл дело против двух производителей сахара из-за возможного сговора о повышении цен.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложило временно обнулить ввозные пошлины на сахар для стабилизации цен в Украине.

По состоянию на 23 мая 2021 года за год цена за килограмм сахара в среднем выросла на 10 гривень. С марта по апрель 2021 года - цена выросла от 24,38 грн/кг на 1,25 грн за кг и достигла 25,63 грн/кг.

25 мая 2021 года директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен прогнозировал изменение цены на сахар.

4 июня 2021 года генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен прогнозировал, что к средине лета в Украине изменится цена на сахар.

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Автор: Анна Нагорная