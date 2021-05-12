Представители министерств, Офиса президента и профильный комитет Рады провели заседание по этому вопросу.

Правительство Украины работает над установлением справедливого прожиточного минимума в рамках инициативы президента по преодолению бедности в стране.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"В рамках инициативы президента по преодолению бедности в Украине работаем над установлением справедливого прожиточного минимума. Обсудили этот вопрос на совместном совещании с Минсоцполитики, Минфином, Минэкономики, Офисом Президента, профильным комитетом Верховной Рады и учеными", – написал он.

Прожиточный минимум в Украине

С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн.

Одним из приоритетов Министерства социальной политики на 2021 год будет введение расчета реального прожиточного минимума и определение на его основе базовых социальных гарантий.

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Автор: Анна Нагорная