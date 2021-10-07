По словам премьера, Украина выполнила все свои обязательства перед МВФ.

Украина в этом году получит следующий транш по программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом во время Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНИАН.

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"Оценка МВФ и Всемирного банка будет выставлена тогда, когда мы получим транши. А я вас уверяю, что это будет в этом году в ближайшее время", - сказал он.

По словам премьера, Украина выполнила все свои обязательства перед МВФ. Для этого были приняты законы для корпоративного управления, для судебной и антикоррупционной реформы, а также начата приватизация.

МВФ в Украине:

21 сентября 2021 года миссия Международного валютного фонда начала свою работу по пересмотру программы stand-by в Украине.

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

9 сентября глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что по плану второй транш МВФ для Украины должен составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

Автор: Дмитрий Шварц