По словам главы правительства, Украина имеет очень плодотворный диалог как с МВФ, так и с Европейским Союзом.

Украина сегодня-завтра должна завершить подготовку меморандума о продолжении программы сотрудничества с МВФ.

Об этом во время Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНИАН.

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"Буквально сегодня-завтра мы завершаем работу с Международным валютным фондом по подготовке меморандума о продлении нашей программы. Мы имеем очень интенсивный диалог со Всемирным банком и имеем очень много проектов и перспективы уже на следующий год", - сказал он.

По словам главы правительства, Украина имеет очень плодотворный диалог как с МВФ, так и с Европейским Союзом относительно получения следующих траншей кредитов.

"Мы работаем с МВФ, мы работаем с Европейской комиссией и имеем положительный стейтмент о получении макрофинансовой помощи буквально в ближайшие недели", - сказал он.

Миссия МВФ в Украине: что необходимо знать

21 сентября миссия Международного валютного фонда начала свою работу по пересмотру программы stand-by в Украине.

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

9 сентября глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что по плану второй транш МВФ для Украины должен составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

Автор: Дмитрий Шварц