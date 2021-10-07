Украина сегодня-завтра должна завершить подготовку меморандума о продолжении программы сотрудничества с МВФ.
Об этом во время Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНИАН.
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"Буквально сегодня-завтра мы завершаем работу с Международным валютным фондом по подготовке меморандума о продлении нашей программы. Мы имеем очень интенсивный диалог со Всемирным банком и имеем очень много проектов и перспективы уже на следующий год", - сказал он.
По словам главы правительства, Украина имеет очень плодотворный диалог как с МВФ, так и с Европейским Союзом относительно получения следующих траншей кредитов.
"Мы работаем с МВФ, мы работаем с Европейской комиссией и имеем положительный стейтмент о получении макрофинансовой помощи буквально в ближайшие недели", - сказал он.
Миссия МВФ в Украине: что необходимо знать
- 21 сентября миссия Международного валютного фонда начала свою работу по пересмотру программы stand-by в Украине.
- 9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.
- 12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.
- В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась без принятия решения о пересмотре программы.
- 9 сентября глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что по плану второй транш МВФ для Украины должен составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.