С июля по конец ноября он должен вырасти до 2 тыс. 294 грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль проанонсировал увеличение прожиточного минимума в Украине с 1 июля.

Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства.

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«С 1 июля произойдёт очередное увеличение прожиточного минимума, к которому привязано много выплат. То есть, увеличатся выплаты по безработице, выплаты по беременности и родам, выплаты одиноким матерям», - сказал он.

Прожиточный минимум в Украине

С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн.

С июля по конец ноября 2021 года он должен вырасти до 2 тыс. 294 грн.

Прожиточный минимум с 1 июля для трудоспособных украинцев составит 2 тыс. 379 грн; для детей в возрасте до 6 лет – 2 тыс. 13 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 тыс. 510 грн; для граждан, утративших трудоспособность – 1 тыс. 854 грн.

Без изменений остается прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера оклада судьи и работников госорганов – 2 тыс. 102 грн. Также на уровне 1,6 тыс. грн остается прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения оклада прокурора окружной прокуратуры.

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Автор: Дмитрий Шварц