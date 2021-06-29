Прожиточный минимум на одного человека вырастет до 2379 грн.

С 1 июля 2021 года в Украине согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", повышается прожиточный минимум, в связи с чем будет повышен максимальный размер помощи по безработице.

Об этом сообщает прес-служба Киевского городского центра занятости.

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Прожиточный минимум на одного человека с 1 июля вырастет до 2379 грн. На данный момент он составляет для трудоспособных лиц 2270 грн.

"Те, кто получают максимальную помощь по безработице,1 июля будут получать 9516 грн в месяц", - сообщили в пресс-службе КГЦЗ со ссылкой на директора службы Виктора Билича.

В пресс-службе отметили, что максимальная помощь по безработице рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние шесть месяцев работы и не может превышать четыре прожиточных минимума. На сегодняшний день она составляет 9080 грн.

На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 грн.

Пособие по безработице на период карантина

4 февраля 2021 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины «О занятости населения» о предоставлении пособия по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины» (регистрационный номер 3010а).

1 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым правительству предоставлено право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации.

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Автор: Елена Коваленко