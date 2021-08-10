Основными бюджетоформирующими товарами в июле стали нефтепродукты и легковые автомобили.

Государственная таможенная служба в течение июля обеспечила перечисление таможенных и других платежей в государственный бюджет в сумме 39,4 млрд грн, что составляет 103% от планового показателя.

Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом рассказал заместитель председателя Гостаможслужбы Сергей Звягинцев.

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"По результатам работы в течение июля текущего года в государственный бюджет Украины обеспечено перечисление таможенных и других платежей в сумме 39,4 млрд грн, что составляет 103% от планового показателя, свыше планового показателя обеспечено 1,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом план поступлений на июль 2021 года был увеличен на 1,3 млрд грн, а впоследствии письмом Министерства финансов Украины – еще на 3 млрд грн, то есть, в сумме – на 4,3 млрд грн.

Фактические поступления в июле 2021 году по сравнению с соответствующим периодом 2020 года в целом выросли на 26% или на 8 млрд грн.

Как подчеркнул заместитель председателя Гостаможслужбы, в июле выросли показатели всех без исключения видов таможенных платежей и ввозной и вывозной таможенной пошлины и акциза и налога на добавленную стоимость (НДС), и других платежей.

Основными бюджетоформирующими товарами в июле 2021 года стали нефтепродукты (7,3 млрд грн), легковые автомобили (4,9 млрд грн), газы нефтяные (1,6 млрд грн), уголь каменный (1 млрд грн)

Увеличение таможенных платежей:

За 7 месяцев 2021 года таможенная служба обеспечила в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличение таможенных платежей на 65 млрд грн (или на 36%) и перевыполнила план на 17 млрд грн.

Автор: Богдан Слуцкий