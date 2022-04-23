Денис Шмигаль выразил надежду, что США дипломатично и экономически будут способствовать реализации европейской перспективы Украины.

Мощным политическим сигналом для мира стало бы отключение от SWIFT абсолютно все российские банки, а также признать Россию страной-спонсором терроризма.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время встречи 22 апреля в Вашингтоне с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает пресс-служба украинского правительства Шмыгаль подчеркнул, что санкции, финансы и оружие — ключевые составляющие победы Украины, а уровень помощи США в этих вопросах сложно переоценить.

"Украина нуждается в современном оружии, чтобы защитить наших людей. Наша армия показала высокий уровень профессионализма, в том числе благодаря обучениям с европейскими и американскими коллегами в прошлые годы. Поэтому необходимо также продолжить эту добрую традицию", - подчеркнул он.

В сообщении сказано, что во время встречи стороны скоординировали позиции по санкциям против России. В частности, подчеркивалась необходимость дать достойный ответ на блокирование Россией украинских портов и намерения страны-агрессора создать продовольственный кризис в мире.

"Наших союзников на Западе мы призываем отключить от SWIFT абсолютно все российские банки, а также признать Россию страной-спонсором терроризма. Это будет мощный политический сигнал для всего мира", - отметил Шмыгаль.

Он также выразил надежду, что США дипломатично и экономически будут способствовать реализации европейской перспективы Украины и вступления нашей страны в ЕС.

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что США продолжат максимально поддерживать Украину и будут и в дальнейшем активно координировать свои действия с европейскими союзниками, чтобы усилить давление на Россию.

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