Решение принято после встречи премьера с представителями Министерства финансов, Нацбанка и Офиса президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать детальный план запуска в Украине ипотечного кредитования по минимальным ставкам.

Об этом он сообщил в Telegram-канале после встречи с представителями Министерства финансов, Национального банка Украины и Офиса президента.

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"Жилье становится более доступным для украинцев. В этом месяце заработала программа "Доступная ипотека под 7%". Сегодня совместно с Минфином, Нацбанком и Офисом президента провели совещание относительно дальнейшего понижения ставки ипотечного кредита, создания финансового лизинга и работы Объединенной финансовой жилищной компании. Поручил разработать план запуска ипотеки по минимальным ставкам", – написал он.

Что этому предшествовало

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов в Украине. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости.

Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы «Доступная ипотека под 7%».

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой «Доступная ипотека под 7%».

9 марта 2021 года в Минфине заявили, что до конца года воспользоваться государственной программой "Доступная ипотека под 7%" смогут около пяти тысяч украинских семей.

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Автор: Дмитрий Шварц