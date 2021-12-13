В списке продуктов: сельдь, морковь, свекла, картофель, лук, яйца и майонез.

В этом году в Украине подорожали почти все продукты. Среди рекордсменов - масло, сахар и яйца. В среднем платить приходится на 30% больше, чем год назад. Как утверждают эксперты - это еще не предел.

Экономисты говорят, что накануне Нового года продукты станут еще дороже. Корреспондент "Сніданка з 1+1" отправился на один из столичных базаров и проверил на сколько выросла стоимость самого популярного новогоднего салата "Селедка под шубой".

В списке продуктов: сельдь, морковь, свекла, картофель, лук, яйца и майонез.

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На рынке в Киве сельдь можно приобрести за 85 грн / кг.

"Одна рыбина "затянула" на 35 грн", - рассказывает журналист. - "За морковь, свеклу, картофель и лук заплатили 46 грн".

Дальше - яйца. Их цена за десяток колеблется от 39 до 43 грн. На один салат берем 3 яйца средней стоимости - еще плюс 12 грн.

Последний в списке - майонез. За него отдали 24 грн 30 коп.

В результате на тарелку салата журналист потратил 117 грн 30 коп. Подорожала ли "Сельдь под шубой" с прошлого года - спросили у экспертов.

Экономист Олег Пендзин говорит, что нынешнее подорожание продуктов - рекордное: ценники поднялись практически на все.

"Лук 70%, свекла 60%, морковь 30%, картофель в цене не вырос. А в среднем овощная группа за год выросла в цене на 30%", - говорит эксперт.

На треть подорожали яйца, почти в половину выросла цена на майонез. Меньше всего, по данным экспертов, прибавил в цене сельдь - ее стоимость поднялась на 10%.

""Селедка под шубой" примерно выросла на 25-27% от той цены, что была в прошлом году", - говорит Пендзин.

Он утверждает, что такая ситуация не только в Украине: продукты дорожают во всем мире. За год средний ценник подскочил на 32%.

Напомним, ранее УНИАН рассказал, сколько в этом году будет стоить традиционный для украинцев новогодний салат оливье.

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Автор: Виктория Гордиенко