По данным экспертов, выросли цены почти на все ингредиенты новогоднего салата.

За год индекс стоимости оливье вырос на 21%.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, который проанализировал цены на составляющие традиционного в Украине салата.

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"В течение года наблюдается рост цен почти на все категории товаров. В том числе, подорожание постигло все основные продукты, входящие в состав оливье, кроме картофеля. Сравнивая с прошлым годом, картофель подешевел на 15% и стоит в среднем 7 грн за килограмм", - говорится в сообщении.

Объясняется, что больше всего подорожали лук (почти вдвое) и яйца (на более чем 50%). Цены на самый дорогой ингредиент салата "оливье" колбасу - варьируются от 120 до 290 грн/кг. Однако вместо колбасы часто добавляют курятину, которая тоже подорожала, стоимость килограмма тушки выросла на четверть, а филе – на 20%.

Банка консервированного горошка стоит в диапазоне от 25 до 50 гривен. Цена свежих огурцов составляет около 50 грн, а соленых – 40-70 грн.

Поскольку основные составляющие майонеза, яйцо и подсолнечное масло, подорожали, то, соответственно, вырос в цене и сам майонез – в среднем на 20%.

Также аналитики подсчитали, сколько будет стоить приготовить на семью 3 кг оливье по классическому рецепту. Для него нужны картофель, морковь, яйца, огурцы свежие или соленые, горошек, вареная колбаса, лук, зелень и майонез.

"За месяц до новогодних и рождественских праздников приготовить 3 килограмма оливье на семью будет стоить украинцам 209,9 грн, тогда как по состоянию на 1 декабря 2020 года стоило 173,5 грн", - проанализировали эксперты.

"Индекс оливье":

"Индекс оливье" - средняя сумма стоимости, в которую обойдется приготовление к столу салата по классическому рецепту.

В декабре 2020 года журналисты подсчитали, сколько будет стоить приготовить оливье дома, приобрести готовый набор продуктов в супермаркете и заказать салат в ресторане.

Автор: Алёна Кириченко