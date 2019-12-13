Новогодний стол-2020: во сколько украинцам обойдется праздник

По подсчетам экспертов, новогодний стол-2020 обойдется украинцам в 1620 гривень. При этом 3 кг салата "Оливье" обойдутся в 140 грн.

Праздничный стол к Новому 2020 году обойдется украинцам в среднем в 1620 гривень. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на слова директора Юрия Лупенко.

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"В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2020 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2019 всего лишь на 5,6% и составит 1620,70 грн", - сказал он.

По словам Лупенко, для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической украинской семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата «Оливье» традиционной рецептуры обойдутся в 140 грн. Это на 7,9% больше, чем при праздновании Нового 2019 года. Самым дорогим ингредиентом блюда станет колбаса по цене в среднем 58,50 грн за 0,5 кг.

Немного дешевле – 120,22 грн – будет стоить салат «Сельдь под шубой» (1,5 кг). Это всего лишь на 1,6% больше, чем «шуба» Нового 2019 года. Львиную долю стоимости салата составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг.

Также, по оценкам экспертов, общая стоимость около 2,5 кг мясных продуктов (по 0,5 кг колбасы «Салями», копченой подбрюшины и свиного битка, а также 1 кг куриного свежего филе) на новогоднем столе составит 362,50 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) - 22,57 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Стоимость овощей на новогоднем столе, по расчетам Института аграрной экономики, составит, в среднем, 181,71 грн (огурцы свежие (0,5 кг) – 19,67 грн, помидоры свежие (1 кг) – 32,92 грн).

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 93 грн.

"За 2 кг мандаринов заплатим 60 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) – 8 грн", - отмечает эксперт.

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше – 160 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка 5-летней выдержки украинского производства. При этом, безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн - это за 2 л сока, 1,5 л минеральной воды и 2 л сладкой газировки.

Относительно деликатесов - баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн.

"Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090,70 грн", - отметил Лупенко.

Также он добавил, что стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1784 грн, что на 8,3% больше стоимости новогоднего стола 2019 года. Стол с деликатесами может обойтись жителям столицы в 2294 грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 5,1% в годовом выражении, к октябрю цены выросли на 0,1%.