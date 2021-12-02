Сегодня Верховная Рада Украины будет рассматривать проект государственного бюджета на следующий год.
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты сообщили, что Бюджетный комитет парламента почти до четырех часов ночи рассматривал поправки к этому законопроекту.
Также во втором чтении планируется рассмотрение двух проектов законов О внесении изменений в госбюджет на текущий год: по реализации инфраструктурных проектов и развитию объектов социально-культурной сферы и по оказанию помощи застрахованным лицам на период карантина.
Кроме того, в повестке дня заседания парламента на сегодня - внесение изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине, а также в законодательство, регулирующее вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.
Читайте такжеМВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-byВ то же время предполагается рассмотрение законопроекта об антидопинговой деятельности в спорте.
Также депутаты планируют рассмотреть в первом чтении проект закона об особенностях приватизации единого имущественного комплекса Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.
Как сообщал УНИАН, 2 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".
1 декабря Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде доработанный проект закона о государственном бюджете на 2022 год для рассмотрения во втором чтении.
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