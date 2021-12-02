Также депутаты планируют внести изменения в бюджет на текущий год.

Сегодня Верховная Рада Украины будет рассматривать проект государственного бюджета на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты сообщили, что Бюджетный комитет парламента почти до четырех часов ночи рассматривал поправки к этому законопроекту.

Также во втором чтении планируется рассмотрение двух проектов законов О внесении изменений в госбюджет на текущий год: по реализации инфраструктурных проектов и развитию объектов социально-культурной сферы и по оказанию помощи застрахованным лицам на период карантина.

Кроме того, в повестке дня заседания парламента на сегодня - внесение изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине, а также в законодательство, регулирующее вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.

Читайте такжеМВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-byВ то же время предполагается рассмотрение законопроекта об антидопинговой деятельности в спорте.

Также депутаты планируют рассмотреть в первом чтении проект закона об особенностях приватизации единого имущественного комплекса Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

1 декабря Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде доработанный проект закона о государственном бюджете на 2022 год для рассмотрения во втором чтении.

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Автор: Надя Пришляк