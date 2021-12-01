Парламент 2 ноября принял документ в первом чтении.

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде доработанный проект закона о государственном бюджете на 2022 год для рассмотрения во втором чтении.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

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Незадолго до регистрации документа в Верховной Раде представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин утвердил на заседании проект закона о госбюджете на 2022 год в редакции ко второму чтению и немедленно направил его в парламент.

"Кабинет министров одобрил на своем заседании проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", подготовленный ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады, одобренных ее постановлением от 2 ноября 2021 года №1837-IX", - отметил он.

Госбюджет на 2022 год:

Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Согласно принятому документу, доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы - 1,442 трлн грн. Дефицит бюджета - 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет 188 млрд грн.

Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд грн, погашение - 393,3 млрд грн. Среднемесячная зарплата составит 15 тыс. 300 грн. Потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн за доллар.

Автор: Богдан Слуцкий