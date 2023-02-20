На социальные программы потрачено 11,8 млрд. гривень.

По результатам 2022 года предприятия инвестиционной группы SCM направили 73,2 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней, говорится в сообщении группы.

Из этой суммы более 62 млрд грн уплачено в государственный бюджет. Отчисления в местные бюджеты составили 11,2 млрд грн.

Капитальные инвестиции за прошлый год достигли более 21,1 млрд. грн.

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"Большинство этих средств – капитальный ремонт электросетей, переоснащение установок энергоблоков теплоэлектростанций, бурение нефтегазовых скважин, открытие новых лав, и тому подобное – для поддержания энергетики Украины, чтобы в домах украинцев, несмотря на беспрецедентные ракетные атаки, было светло и тепло", – пояснили в компании.

На социальные программы потрачено 11,8 млрд. гривен. Наибольшие расходы составляли программы для жителей регионов присутствия и охрана окружающей среды.

Кроме этого, Ринат Ахметов выделил 1 млрд грн на проект помощи защитникам Мариуполя и их семьям "Сердце Азовстали".

"Несмотря на то, что часть бизнеса SCM разрушена или оккупирована, мы продолжим быть надежным плечом для Украины до самой Победы и после нее", – отметили в SCM.