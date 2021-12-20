Зачастую украинцы выбирают наборы книг.

Украинцы, получившие 1 тысячу гривень за вакцинацию от COVID-19, чаще всего покупали книги. Зачастую выбирали наборы книг за 999 гривень.

Об этом рассказал представитель одного из издательств Иван Лопатченко в эфире Апостроф TV

"Граждане пытаются уложиться именно в тысячу. Выбирают наборы за 999 гривен, например, того же "Ведьмака" Анджея Сапковского - семь книг как раз обойдутся в такую сумму. Эта позиция сейчас у нас в топе продаж", - отметил Лопатченко.

Кроме того, многие продавцы книг стараются предложить различные акционные варианты как раз на 1 тысячу гривень, чтобы привлечь покупателей. При этом представитель издательства указал, что украинцы покупают те же книги, что и раньше.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, как получить тысячу за вакцинацию в "Дие": инструкция от МинцифрыНапример, популярностью пользуются Стивен Кинг, украинские писательницы Люко Дашвар и Светлана Талан, а также выбирают нон-фикшн, книги по психологии и саморазвитию, книги по бизнесу.

Тысяча за вакцинацию: что известно

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти деньги можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

Читайте также"Ковидная тысяча": на что украинцы начали тратить деньги за вакцинацию - инфографика18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным. А 2 декабря 2021 года парламент выделил из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского". Деньги получат все вакцинированные украинцы.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что выплаты тысячи за вакцинацию начнутся уже с 20-21 декабря. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и прочее.

Вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет смогут потратить полученную в рамках программы "еПоддержка" 1 тысячу гривень на покупку лекарств примерно со второй половины января 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Анастасия Горбачева