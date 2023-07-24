20 июля российская платежная система "Юнистрим" попала под санкции США.

С российской платежной системой "Юнистрим" прекратили работать банки в Армении, Узбекистане, Таджикистане, Грузии и Казахстане

Как сообщают РосСМИ, в Армении с платежной системой агрессора не сотрудничают "Ардшинбанк" и "Конверс банк". "Эвокабан" и "Армэкономбанк" ввели ограничения на работу с "Юнистримом".

В Узбекистане сотрудничество с платежной системой агрессора приостановили крупнейший "Народный банк" и "Ипотека банк". В Казахстане – "Казпочта", в Грузии – TBC bank и Bank of Georgia, в Таджикистане – "Ориенбанк" и "Хумо".

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Санкции против "Юнистрим"

20 июля "Юнистрим" попал под санкции США. Ее услугами часто пользовались трудовые мигранты, которые переводили заработанные в России деньги своим семьям в страны бывшего СССР. В 2022 году систему стали использовать россияне, пытающиеся обойти санкции.

Война в Украине российские платежные карты

21 сентября 2022 года появилась информация, что банки Казахстана, Вьетнама и Армении, ранее принимавшие карты "Мир", также перестали работать с российской платежной системой.

В сентябре 2022 года банки Турции отказались от российской платежной системы "Мир".

5 октября 2022 года европейские банки перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные российскими банками.

14 октября 2022 года власти Шри-Ланки отказались запускать российскую платежную систему "Мир" на территории страны из-за угрозы санкций со стороны США.

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