Карты UnionPay не принимают в чешском KB Bank.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину европейские банки перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные российскими банками.

Об этом пишут российские "Известия".

Так, карты UnionPay не принимают в чешском KB Bank. Также зафиксированы сбои при приеме карт UnionPay банкоматами сети JCC на Кипре.

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Болгарский DSK Bank с 26 октября перестанет работать с UnionPay. В центре поддержки банка сообщили, что пока переговоры с UnionPay продолжаются, окончательное решение не принято.

"Российские клиенты также столкнулись с трудностями в Испании - местная сеть банкоматов Euronet подтвердила, что отказывает в обслуживании карт UnionPay, выпущенных российскими и белорусскими банками. В Euronet заявили, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься из-за санкций", – говорится в статье.

В Испании карты UnionPay нельзя использовать в банкоматах Kutxabank и ING.

Кроме этого, зафиксированы случаи отказа принимать карты в испанской сети ATM Sabadell, но в банке заявили, что еще работают с китайской платежной системой.

Кроме того, 3 октября банкоматы в Финляндии перестали обслуживать карты UnionPay.

Война в Украине и ситуация с российскими картами:

15 сентября 2022 года США и ЕС усилили давление на Турцию в связи с тем, что российская платежная система подключена к турецким банкам.

В ЕС опасаются, что банковский сектор Турции является лазейкой, которая позволяет России обходить санкции.

К российской платежной системе "Мир" подключены пять крупных турецких банков: Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank.

Два из них — частный банк DenizBank, принадлежащий ОАЭ, и контролируемый государством Halkbank, подключились к системе "Мир" уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Брюссель заявил о том, что готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность турецким официальным лицам.

По словам официальных лиц, помимо Турции, меры против потенциальных лазеек для уклонения от санкций нацелены на страны Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива.

15 сентября появилось сообщение, что частные финансовые учреждения İş Bankası и Denizbank отказались от работы с картой "Мир". Они подключились к российской платежной системе уже после полномасштабного вторжения России в Украину.

21 сентября появилась информация, что банки Казахстана, Вьетнама и Армении, ранее принимавшие карты "Мир", также перестали работать с российской платежной системой.

Российкие карты "Мир" еще принимают банки в Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, а также непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Специалисты предупредили россиян, что зарубежные банки отказываются от сотрудничества с российской системой из-за санкций США. Россиян также призвали брать с собой в путешествия наличные деньги.

28 сентября еще три банка Турции отказались от российской платежной системы "Мир".

29 сентября 2022 года появилась информация о том, что Турция нашла для россиян альтернативу банковской системе "Мир".

5 октября Турция предложила РФ использовать турецкую платежную систему Troy, вместо российской "Мир".

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