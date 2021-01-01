С 1 января Государственная налоговая служба Украины (ГНС) начала функционировать как единое юридическое лицо.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Читайте такжеНалоговые поступления в госбюджет-2020 превысили план – Шмыгаль"В рамках проводимой институциональной реформы с 1 января Налоговая служба начинает свою работу как единое юридическое лицо, а также изменен формат работы с крупными налогоплательщиками. Образовано пять межрегиональных управлений ГНС по работе с крупными плательщиками налогов (МУ КПН): центральное, восточное, западное, южное, северное", - сказано в сообщении.
Отмечается, что все включенные в Реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год закреплены за указанными межрегиональными управлениями ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. В частности, за центральным МУ КПН закреплен 651 плательщик, за восточным - 287, западным - 150, южным - 148, северным - 135 плательщиков. Всего в Реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год включен 1371 плательщик.
5 октября Государственная налоговая служба Украины создала территориальные органы как обособленные подразделения, что предусмотрено Меморандумом о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом, а также было запланировано до конца 2020 года реализовать окончательные шаги по обеспечению функционирования ГНС как единого юридического лица.
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