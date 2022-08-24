Ранее пункты обмена валюты должны были установить камеры до 3 августа.

До 31 августа пункты обмена валюты должны оборудовать помещение системами технологического видеоконтроля.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Требования касаются помещений всех небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями.

Ранее пункты обмена валюты должны были установить камеры до 3 августа.

"Учитывая условия военного положения и обращения участников рынка, Национальный банк продлил этот срок до 31 августа 2022 года", - сообщил регулятор.

Война и ужесточение требований к обменникам:

29 июля 2022 года Нацбанк запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах.

Информация об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате - копии приказа (распоряжения) об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют. Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений

2 августа 2022 года первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила о том, что необходимость ужесточения требований к обменникам, в том числе запрет размещения курсов валют на уличных табло, вызвана их спекуляциями относительно обменного курса.

По словам Рожковой, проверки показали, что часто небанковские финансовые учреждения осуществляют фактическую продажу валют по курсу, который отличается от размещенного на табло.

11 августа 2022 года в парламенте заявили, что планируют обязать обменники платить налог на прибыль авансом.

15 августа НБУ предупредил валютные обменники о проведении внеплановых выездных проверок.

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