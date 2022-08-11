Поступления в госбюджет могут составить около миллиарда гривен за год.

В Верховной Раде планируют ввести авансовую уплату налога на прибыль для небанковских обменников в размере трех минимальных зарплат – сейчас это 19,5 тысячи гривень.

Об этом сообщил глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram.

"В случае поддержки законопроекта парламентом бюджет ежемесячно будет получать фиксированную сумму в размере 3 минимальных зарплат за каждый пункт обмена. Поступления составят около миллиарда гривен по году", - говорится в сообщении.

Война и ужесточение требований к обменникам:

29 июля 2022 года Нацбанк запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах.

Информация об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате - копии приказа (распоряжения) об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют. Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений

2 августа 2022 года первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила о том, что необходимость ужесточения требований к обменникам, в том числе запрет размещения курсов валют на уличных табло, вызвана их спекуляциями относительно обменного курса.

По словам Рожковой, проверки показали, что часто небанковские финансовые учреждения осуществляют фактическую продажу валют по курсу, который отличается от размещенного на табло.

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