После увеличения банками предложения наличной валюты небанковские финучреждения начали очень быстро повышать курс по непонятным причинам.

Необходимость ужесточения требований к обменникам, в том числе запрет размещения курсов валют на уличных табло, вызвана их спекуляциями относительно обменного курса.

Об этом сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в эфире телемарафона.

"Надо рассматривать не исключительно вопросы ценников в небанковских финансовых учреждениях, а целый комплекс мер, которые Нацбанк осуществил в последнее время на наличном валютном рынке. Во-первых, для того, чтобы обеспечить предложение валюты на наличном валютном рынке, мы ослабили ряд требований к банковским учреждениям, позволили им продавать валюты больше и таким образом преследовали цель утоления спроса и сбалансирования курсов на наличном валютном рынке", - сказала Рожкова.

Если говорить о небанковских финансовых учреждениях - обменных пунктах, то, по ее словам, к ним также в решении регулятора предусмотрен целый ряд мер, которые ужесточают регулирование именно небанковских финучреждений.

"Так исторически сложилось, что небанки имели более спокойную жизнь по сравнению с банками... и часто использовали эту возможность более слабого регулирования для осуществления своих спекулятивных операций. Поэтому, во-первых, мы ужесточили требования к помещениям, где осуществляется обмен валют в небанковских финансовых учреждениях, к самому процессу осуществления обмена валют, а именно - обязательное использование РРО, обязательная видеозапись", - сказала первый заместитель главы НБУ.

Что касается, в частности, курсов на табло, то, по словам Рожковой, проверки показали, что часто небанковские финансовые учреждения осуществляют фактическую продажу валют по курсу, который отличается от размещенного на табло.

"Мало того, что это манипулирование - как только банки увеличили объемы предложения наличной валюты, небанковские финучреждения начали очень быстро повышать курс вообще непонятно почему. Поэтому мы приняли такое решение, я понимаю, что оно не является популярным... но мы считаем, что война – это не время для спекуляций, не время для раскрутки и нагнетания ситуации на наличном валютном рынке", - подчеркнула Рожкова.

Она выразила надежду, что наличный валютный рынок скоро уравновесится, а также, что будут расти ставки по депозитам и ОВГЗ.

"Мы все же надеемся, что банки продолжат повышение ставок по депозитам, что все же Министерство финансов продолжит повышение ставок по ОВГЗ, и это даст возможность людям использовать другие пути сохранения своих гривневых сбережений", - добавила Рожкова.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Национальный банк повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Такое решение обусловлено тем, что для золотовалютных резервов Украины очень дорого стоило сдерживание официального курса на уровне 29,25.

Позже в Национальном банке рассказали, как изменение официального обменного курса повлияет на инфляцию и цены на топливо.

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