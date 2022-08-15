Регулятор также ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи.

Национальный банк предупредил валютные обменники о проведении внеплановых выездных проверок.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк предупредил, что будет продолжать осуществлять усиленный надзор за этим сегментом рынка финансовых услуг, в том числе путем проведения внеплановых выездных проверок", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Нацбанк ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют).

Война и ужесточение требований к обменникам:

29 июля 2022 года Нацбанк запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах.

Информация об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате - копии приказа (распоряжения) об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют. Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений

2 августа 2022 года первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила о том, что необходимость ужесточения требований к обменникам, в том числе запрет размещения курсов валют на уличных табло, вызвана их спекуляциями относительно обменного курса.

По словам Рожковой, проверки показали, что часто небанковские финансовые учреждения осуществляют фактическую продажу валют по курсу, который отличается от размещенного на табло.

11 августа 2022 года в парламенте заявили, что планируют обязать обменники платить налог на прибыль авансом.

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