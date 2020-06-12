Украинская экономика входит в затяжной кризис, роста зарплат в 2020 году не будет - эксперт

Рост реальной заработной платы зависит от роста экономики Украины, которая сейчас находится в большом кризисе.

Как сообщил OBOZREVATEL исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин, недавно МВФ обнародовал новую оценку вероятного падения экономики в Украине, которая за неделю снизилась с 7,2% до 8,5%. Касательно роста на следующий год, то он оценивался в 2,5%, а теперь этот показатель опустился до 1,1%.

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По словам экономического эксперта, наверное, прогноз будет ухудшаться и дальше.

"Уровень падения украинской экономики напрямую зависит от того, насколько мы быстро и легко выйдем из карантина. А мы сейчас видим стремительный рост больных коронавирусом, если цифры будут ухудшаться, вполне возможно, что мы вернемся к жесткому карантину. Тогда об украинской экономике можно будет говорить только в прошлом времени", – говорит он.

Но и при лучшем варианте ожидать подъема не стоит, украинская экономика входит в затяжной кризис, считает экономист.

"Гарантировано до конца этого года ничего не будет, если нам удастся преодолеть заболеваемость, и мы спокойно выйдем из карантина, то в лучшем случае в январе следующего года у нас будет 1% роста. А это, по сути, ничего. Когда мы падаем на 8%, а в следующем выросли на 1%, то это лишь означает, что мы упали на 7% по отношению к 2019 году", – объяснил Пендзин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине уровень безработицы в 2020 году может достичь рекордных за последние годы 9,4%. Половина безработных, по данным статистики, это соискатели с высшим образованием и в возрасте от 40 лет.

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