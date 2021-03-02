Сейчас в Украине начался весенний марафон роста цен, который коснется в первую очередь овощей и фруктов.

В Украине будут расти цены на продукты питания, особенно это касается борщевой группы (картофель, свекла, капуста).

Читайте такжеВ Украине растет розничная торговля: топ-3 областей-лидеровОб этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на эксперта по экономическим вопросам Олега Пендзина.

Эксперт отметил, что цены на продукты уже взлетели. Увеличилась стоимость овощей, фруктов, сахара, хлеба и яиц, что для борщевой группы это нормальное явление в данное время года.

"Мы уже имеем начало так называемого весеннего марафона рост цен. Это будет касаться не только свеклы, а также капусты, картофеля и лука. Надо понимать, что если сравнивать цены не с началом января, а с февралем 2020 года, то цены на борщевую группу сейчас дешевле, чем год назад", - рассказал Пендзин.

По его словам, цены будут расти и дальше. Это связано с уменьшением запасов и ростом стоимости хранения.

"Это нормальный процесс. Будет совершенно не удивительно, когда мы с вами в конце апреля увидим на полках магазинов картофель из Египта и Израиля. Такое тоже будет", - отметил эксперт по экономическим вопросам.

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Автор: УНИАН