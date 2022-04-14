По оценкам Национального банка, экономика Украины будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть в 2022 году.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Сокращение ВВП Украины ожидается по всем составляющим. В частности, частное потребление снизится, учитывая вынужденный выезд многих граждан из страны, рост уровня безработицы, уменьшение доходов и экономию на второстепенных расходах. Из-за существенной неопределенности и высоких рисков значительно сократится и инвестиционная активность", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, экспорт товаров в марте 2022 года стремительно сократился из-за нарушения логистики и разрушения производственных мощностей. Импорт товаров в прошлом месяце также значительно снизился вследствие уменьшения внутреннего спроса, сложностей с логистикой, а также ограничения импорта критическими статьями.
"В то же время, согласно ожиданиям Национального банка, благодаря частичному решению проблем с логистикой объемы экспорта постепенно вырастут, если сравнить с мартовскими результатами. Импорт товаров и услуг в Украину также будет увеличиваться умеренными темпами благодаря постепенному восстановлению потребительского и инвестиционного спроса", - сообщает регулятор.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
- 11 апреля 2022 года были обнародованы подсчеты Всемирного банка относительно того, как упадут экономики Украины и России из-за войны.
Вас также могут заинтересовать новости:
Премьер Канады считает правильным называть действия России в Украине геноцидом
Макрон не считает "геноцидом" преступления РФ в Украине, а россиян и украинцев назвал "братьями"
Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом (видео)