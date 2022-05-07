Украина завершила апрель с дефицитом бюджета 125 млрд грн.

На фоне полномасштабного военного вторжения России Украина завершила апрель с дефицитом бюджета в 125 млрд грн.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, докладывая о состоянии выполнения государственного бюджета в условиях военного положения, во время совещания под председательством президента по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в совещании также приняли участие руководитель Офиса главы государства и его заместители, а также премьер-министр и члены правительства.

Так, по словам Марченко, страна завершила апрель с дефицитом в 125 млрд грн. При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидания, а на май запланировано 57 млрд грн поступлений.

По словам министра, ежемесячный дефицит планируют погашать благодаря международным грантам и кредитам.

Марченко добавил, что продолжаются переговоры о международных грантах в объеме 11 млрд долларов, из них 5 млрд долларов Украина уже получила.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

По состоянию на 6 мая 2022 года убытки Украины от войны превысили $600 миллиардов.

По данным Государственной казначейской службы по состоянию на 2 мая, в апреле 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 76,2 млрд гривень.

В целом, за январь-апрель 2022 года в государственный бюджет поступило 412,5 млрд грн, в том числе в общий фонд - 365,9 млрд гривень.

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