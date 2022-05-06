На быстрое восстановление, которое продлится не более полугода, рассчитывают 29% компаний.

Более половины компаний из тех, которые сейчас не работают, не могут говорить о возобновлении работы, пока не закончилась война.

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН опроса, проведенного экспертно-аналитическим центром кадрового портала grc.ua.

"53,1% компаний из тех, кто сейчас не работает, не могут говорить о возобновлении работы, пока не закончилась война. Однако каждая пятая компания (20,4%) среди тех, кто пока не возобновил коммерческую деятельность, рассматривает возможность возобновления работы в ближайшей перспективе 1-2 месяца", - говорится в исследовании.

При этом отмечается, что сдержанно оптимистичные прогнозы относительно восстановления бизнеса до довоенного уровня озвучивают более половины компаний.

"На быстрое восстановление, которое продлится не более полугода, рассчитывают 29,1% компаний. Будут восстанавливаться в течение года 19,4% компаний", - говорится в исследовании.

Опрос проводился кадровым порталом grc.ua в апреле-мае 2022 года среди представителей компаний разных отраслей во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

По состоянию на 6 мая 2022 года убытки Украины от войны превысили $600 миллиардов