Также британский премьер призвал США продолжать поддерживать "раздираемую войной" страну.

Премьер-министр Британии Риши Сунак поддерживает планы по отправке Украине миллиардов фунтов стерлингов в виде процентов от замороженных российских активов, пишет The Sunday Times.

При этом он также заявил, что хочет быть "смелее" в захвате самих активов. По его словам, это - достойная дань памяти лидеру российской оппозиции Алексею Навальному, который умер "при загадочных обстоятельствах" в российской колонии.

"Мы должны быть смелее в нашей военной поддержке - предоставляя Украине больше оружия дальнего действия, больше дронов и больше боеприпасов. Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике. И мы должны быть смелее, захватывая сотни миллиардов замороженных российских активов", - отметил британский премьер.

Сунак призвал США продолжать поддерживать раздираемую войной Украину.

"Мы никогда не должны недооценивать то, что Америка сделала для Украины и евроатлантической безопасности. Я призываю их продолжать эту поддержку, и я уверен, что они это сделают… Путинская Россия продолжает представлять величайшую угрозу глобальной безопасности", - уверен Сунак.

В последние недели представители министерства иностранных дел провели встречи, чтобы обсудить законные пути конфискации резервов российского центрального банка, которые были "обездвижены" на Западе с февраля 2022 года.

Помощь Британии - актуальное

Напомним, на днях сообщалось, что Британия объявила о введении более 50 новых санкций ко второй годовщине незаконного вторжения России в Украину.

Сообщалось, что новые ограничения касаются поставщиков оружия РФ, в частности, боеприпасов, систем залпового огня, ракет. Также санкции направлены на ключевые источники российских доходов, ограничивая торговлю металлами, бриллиантами и энергоносителями.

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