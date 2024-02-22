Новые ограничения касаются поставщиков оружия.

Великобритания объявила о введении более 50 новых санкций ко второй годовщине незаконного вторжения России в Украину. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Отмечается, что новые ограничения касаются поставщиков оружия РФ, в частности, боеприпасов, систем залпового огня, ракет. Также санкции направлены на ключевые источники российских доходов, ограничивая торговлю металлами, бриллиантами и энергоносителями.

"Сегодняшние меры помешают Путину оснастить свою армию высокотехнологичным оборудованием и крайне необходимым оружием, а также заблокируют ему возможность пополнить свою военную казну, пока Украина защищается", – заявил министр иностранных дел Дэвид Камерон.

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Под санкции попали, компании, связанные с производством боеприпасов. Сюда входит ГП "Свердлов", крупнейшее предприятие российской промышленности боеприпасов.

По словам министра, также ограничения касаются ключевых российских импортеров и производителей станков, которые играют важную роль в производстве важных оборонительных систем и компонентов, начиная от ракет и двигателей до танков и истребителей.

Нефтетрейдер "Нильс Труст" и его компания Paramount Energy & Commodities SA. Troost, способствующая беспрепятственной торговле российской нефтью вне зоны действия санкций, также попали под ограничения.

В санкционный список внесли Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, которые работают в российской энергетике в рамках "теневого флота".

К тому же под санкции попали две российские алмазные компании и Павел Мариничев, генеральный директор "Алросы", крупнейшего российского государственного производителя алмазов. По оценкам, занимают 30% доли мирового алмазного рынка.

Пять топ-менеджеров или владельцев ведущих российских производителей меди, цинка и стали также теперь столкнутся с ограничениями, добавили в британском правительстве.

Поддержка Британии

В четверг, 22 февраля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил, что Лондон предоставит Украине дополнительную военную помощь. В частности, Украина получит 200 противотанковых ракет Brimstone.

К тому же Вооруженные Силы Украины (ВСУ) вероятно уже используют британские реактивные БПЛА QinetiQ Banshee Jet 80 в качестве дальнобойных дронов-камикадзе для ударов по российским позициям.

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