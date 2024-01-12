Также сегодня будет подписано историческое Соглашение.

В пятницу, 12 января, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Украину. Ожидается, что он объявит о новом пакете поддержки, а также подпишет историческое Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В канцелярии премьера напомнили, что на саммите НАТО в Вилюнесе страны "G7" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности. Великобритания стала первой страной, которая предоставила окончательное соглашение.

Документ официально закрепляет ряд мер, которые Великобритания принимала и будет принимать для обеспечения безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности. Также соглашение обязывает Великобританию консультироваться с Украиной в случае повторного нападения со стороны России и оказывать быструю и постоянную помощь для ее обороны.

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Накануне Сунак подтвердил, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024/25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года. Не менее 200 миллионов фунтов стерлингов потратят на масштабную программу быстрой закупки и производства тысяч военных беспилотников для Украины, включая разведывательные, ударные и морские БПЛА дальнего радиуса действия.

В канцелярии Сунака подчеркнули, что это будет самая крупная поставка беспилотников в Украину из всех стран: большую часть дронов произведут в Великобритании, также Минобороны будет работать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить количество беспилотников, поставляемых для обороны Украины.

"Великобритания уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы понимаем, что их безопасность - это наша безопасность. Сегодня мы идем дальше - увеличиваем нашу военную помощь, поставляем тысячи новейших беспилотников и подписываем новое историческое Соглашение о безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, которые ей необходимы в долгосрочной перспективе", - сказал Сунак.

Помощь Украине от Великобритании: последние новости

Великобритания от начала полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине помощь, поставляя технику, обучая военнослужащих и поддерживая украинцев на международной арене.

В декабре госсекретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Кэмерон заявил, что уже была оказана военная поддержка на 4,6 миллиардов фунтов.

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