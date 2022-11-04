За это проголосовали 272 народных депутата.

Верховная Рада расширила полномочия Службы безопасности Украины относительно обязательств осуществлять управление объектами государственной собственности, относящимися к сфере ее управления.

Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, за соответствующий законопроект №7243 во втором чтении и в целом проголосовали 272 народных депутата.

"Законопроектом предлагается установить, что СБУ, в соответствии со своими основными задачами, обязана осуществлять управление объектами государственной собственности, относящимися к сфере ее управления, в пределах полномочий, определенных статьей 6 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" (о полномочиях уполномоченных органов управления)", - написал он.

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Приватизация во время войны:

30 июня 2022 года министр экономики Юлия Свириденко заявила о том, что в государственной собственности должны остаться не более 100 предприятий, большинство из которых будут подчиняться правительству.

По ее мнению, все эти предприятия должны быть преобразованы в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью.

На предприятиях, которые останутся в государственной форме собственности, должна быть полностью внедрена система корпоративного управления, когда менеджмент контролируют не чиновники, а члены наблюдательного совета.

Несколько ранее в Минэкономики сообщили, что правительство утвердило перечень 420-ти государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и ликвидации.

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