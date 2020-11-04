Законопроект направили на подготовку к повторному первому чтению.

Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

За принятие соответствующего законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№4313) за основу проголосовали 212 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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После этого депутаты направили законопроект на подготовку к повторному первому чтению.

Три этапа введения РРО

Внедрение в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО) должно происходить в три этапа.

Первый этап стартовал 1 августа, и он предусматривал добровольную установку приложения РРО бизнесом в 2020 году.

Второй этап должен начаться 1 января 2021 года, когда сфера использования PPO будет расширена на критические, так называемые рискованные сферы бизнеса. Это касается только текстильных товаров, бывших в употреблении товаров, отельного, ресторанного бизнеса, торговли через интернет. Это сферы бизнеса, которые несут наибольшие риски сокрытия операций.

Третий этап с 1 апреля 2021 года предусматривает внедрение РРО для всех физлиц-предпринимателей второй и третьей группы.

Обещанный законопроект

3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.

4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.

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Автор: Дмитрий Шварц