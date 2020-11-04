Для тех субъектов хозяйствования, которые должны были применять РРО с 1 января 2021, предлагают сделать отсрочку до 1 января 2022 года.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщается на сайте Рады.

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"Документом предлагается перенести введение обязательного применения РРО и/или программного РРО, а также специальный порядок рассмотрения жалоб покупателей "кэшбек" до 01.01.2022 года", - говорится в пояснительной записке.

В частности, для тех субъектов хозяйствования, которые должны были применять РРО с 1 января 2021, предлагают сделать отсрочку до 1 января 2022 года, для всех плательщиков единого налога II-IV групп - с 1 апреля 2021 до 1 апреля 2022.

Также до 1 января 2022 предлагают перенести внедрение специального порядка рассмотрения жалоб покупателей и компенсации части штрафных санкций "кэшбек".

Три этапа введения РРО

Внедрение в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО) должно происходить в три этапа.

Первый этап стартовал 1 августа, и он предусматривал добровольную установку приложения РРО бизнесом в 2020 году.

Второй этап должен начаться 1 января 2021 года, когда сфера использования PPO будет расширена на критические, так называемые рискованные сферы бизнеса. Это касается только текстильных товаров, бывших в употреблении товаров, отельного, ресторанного бизнеса, торговли через интернет. Это сферы бизнеса, которые несут наибольшие риски сокрытия операций.

Третий этап с 1 апреля 2021 года предусматривает внедрение РРО для всех физлиц-предпринимателей второй и третьей группы.

Обещанный законопроект

3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.

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Автор: УНИАН