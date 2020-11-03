Законопроект будет подготовлен как неотложный.

Верховная Рада намерена завтра рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.

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Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания.

"Состоялась рабочая встреча руководства парламента и всех депутатских фракций и групп. Обсуждался вопрос ситуации, которая складывается с поддержкой малого и среднего бизнеса на фоне Covid-19... Была принята единогласная позиция о том, чтобы отсрочить использование кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1 января 2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп", - сказал Разумков.

Он отметил, что сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект, и будет дано поручение комитету неотложно его рассмотреть.

"И я уверен, никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет принят за основу и в целом", - подчеркнул спикер.

Что этому предшествовало

Внедрение в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО) должно происходить в три этапа.

Первый этап стартовал 1 августа, и он предусматривал добровольную установку приложения РРО бизнесом в 2020 году.

Второй этап должен начаться 1 января 2021 года, когда сфера использования PPO будет расширена на критические, так называемые рискованные сферы бизнеса. Это касается только текстильных товаров, бывших в употреблении товаров, отельного, ресторанного бизнеса, торговли через интернет. Это сферы бизнеса, которые несут наибольшие риски сокрытия операций.

Третий этап с 1 апреля 2021 года предусматривает внедрение РРО для всех физлиц-предпринимателей второй и третьей группы.

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Автор: Екатерина Жирий