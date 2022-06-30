Россия платит своей армии за войну в Украине через крупный банк, избежавший санкций.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины четыре российских банка, которые уполномочены обслуживать российский оборонно-промышленный комплекс, так и не отключили от системы электронных платежей SWIFT.

Об этом сообщает StateWatch.

Как сообщают аналитики, не отключены от SWIFT "Газпромбанк", на карты которого российские оккупанты получают зарплату, ПАО "Банк Санкт-Петербург", АО "Всероссийский Банк Развития Регионов" и АО "Дальневосточный банк".

Согласно законодательству страны-оккупанта обслуживать участников оборонного заказа и осуществлять его банковское сопровождение могут 10 банков, которые имеют стратегическое значение для правительства России.

Эти банки уполномочены осуществлять банковское сопровождение контрактов в сфере российского гособоронзаказа. Также эти банки выдают кредиты оборонным предприятиям, а правительство России впоследствии компенсирует им эти средства.

Отключение банков оккупанта от SWIFT:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Новый пакет европейских санкций включал отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

3 июня 2022 года ЕС отключил от SWIFT банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ", "ВЭБ.РФ", "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк" и "Белорусский банк реконструкции и развития".

11 июня президент Владимир Зеленский отметил необходимость введения седьмого пакета санкций против России, который должен стать еще мощнее.

28 июня стало известно о том, что РФ платит армии за войну в Украине через крупный банк, избежавший санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: