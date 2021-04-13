Рада не поддержала отмену закона о разблокировании большой приватизации

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

Верховная Рада в ходе внеочередного заседания не поддержала проект постановления об отмене принятого 30 марта закона о разблокировании большой приватизации. Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта постановления № 4543-П проголосовали 49 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Читайте такжеВслед за спиртзаводами в Украине начнут продавать хлебокомбинаты: список Большая приватизация: что известно 30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

Ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмечали, что принятие закона позволит осуществить ряд подготовительных мероприятий (таких как проведение аукционов) перед непосредственной продажей объектов большой приватизации.

В Минэкономики подчеркнули, что разблокирование приватизации крупных государственных предприятий позволит увеличить поступления в государственный бюджет до 12 млрд грн, а также привлечь большой объем инвестиций.

После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Шварц

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