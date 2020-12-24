В 2021 году часть руководителей украинских компаний планируют увеличить заработные платы своим сотрудникам.
Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.
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Зарплаты своих сотрудников готовы пересмотреть четверть работодателей.
Отмечается, что оставить размер выплат без изменений решила каждая пятая компания. Уменьшить плату планируют 1,5% из всех работодателей. А почти половина еще не определились в этом вопросе.
Об этом свидетельствуют данные опроса одного из порталов поиска работы.
Аналитики опросили более 300 украинских работодателей.
Госбюджет-2021: что известно
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.
- 21 декабря 2020 года Разумков подписал закон о госбюджете Украины на 2021 год.
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