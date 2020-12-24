Аналитики опросили более 300 украинских работодателей.

В 2021 году часть руководителей украинских компаний планируют увеличить заработные платы своим сотрудникам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Читайте такжеЗеленский подписал законы о поддержке граждан и предпринимателей во время карантина

Зарплаты своих сотрудников готовы пересмотреть четверть работодателей.

Отмечается, что оставить размер выплат без изменений решила каждая пятая компания. Уменьшить плату планируют 1,5% из всех работодателей. А почти половина еще не определились в этом вопросе.

Об этом свидетельствуют данные опроса одного из порталов поиска работы.

Аналитики опросили более 300 украинских работодателей.

Госбюджет-2021: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН