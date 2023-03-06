Дыра в бюджете РФ растет в 6 раз быстрее, чем планировалось.

Ситуация с деньгами у Кремля быстро ухудшается. За январь и февраль российское правительство почти полностью выполнило годовой план по дефициту государственного бюджета.

Об этом свидетельствует мартовский отчет Министерства финансов России.

Так, по итогам января-февраля доходы федерального бюджета составили 3,16 трлн руб., что на четверть ниже показателей за тот же период прошлого года. Это стало результатом сокращения нефтегазовых доходов на 46% в сравнении год к году. Ненефтегазовые доходы снизились на 9% год к году.

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В то же время расходы российского бюджета по сравнению с 2022 годом выросли на 52% и по итогам первых двух месяцев составили более 5,7 трлн руб.

Таким образом, дефицит бюджета по итогам всего двух первых месяцев текущего года достиг 2,58 трлн руб. Это 90% от плана на весь текущий год – 2,925 трлн руб.

При этом российский Минфин уверяет, что сможет остаться в рамках запланированного дефицита по итогам года. Опережающие темпы его исчерпания в начале года министерство объясняет тем, что пришлось провести много срочных авансовых расходов.

Ситуация в российской экономике

По мнению российского олигарха Олега Дерипаски, выстроенная Владимиром Путиным модель "государственного капитализма" в России потерпела крах. Уже в следующем году российское государство останется без денег.

В годовщину российского вторжения в Украину произошло рекордное падение национальной валюты РФ. На торгах 24 февраля российская валюта упала до отметки 75,6 рубля за доллар, что является максимальным показателем с апреля 2022 года.

Стремясь обойти западные санкции, Россия активизировала торговлю со странами Азии и Африки. Однако в некоторых случаях это приводит только к новым проблемам. Россияне продали много нефти в Индию за местные рупии. Но выяснилось, что потратить эти деньги можно только в самой Индии, а импортировать оттуда особенно-то и нечего.

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