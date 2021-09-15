Средняя зарплата врача будет составлять более 22,5 тыс. грн.

На медицинскую отрасль в проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено 193 миллиарда гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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"Это на 31 млрд больше, чем в этом году. По сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое. Это увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тысяч гривен", - сказал он.

По словам Шмыгаля, средняя зарплата врача будет составлять более 22,5 тыс. грн.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год, который правительство до 15 сентября направит на рассмотрение в парламент, будет сбалансированным и реалистичным.

Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

Автор: Леся Лещенко