Доля NPL в государственных банках сократилась с 57,4% до 56,4%.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банках Украины по состоянию на 1 апреля 2021 года снизилась до 39,9% против 41% в начале года, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что доля NPL в государственных банках сократилась за квартал с 57,4% до 56,4%.

«Напомним, что масштабную работу по очистке портфелей банки начали в 2020 году, в общем списав за год 30,6 млрд в национальной валюте и 3,1 млрд в долларовом эквиваленте в инвалюте зарезервированной задолженности», - сказано в сообщении.

В НБУ сообщили, что банки с иностранным капиталом за первый квартал также улучшили свой результат: доля NPL сократилась с 27,9% до 27,3%. При этом лучшую динамику показали банки с иностранным капиталом без банков РФ - сокращение доли NPL с 13,3% до 11,5%.

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Банки с украинским капиталом за I квартал сократили долю неработающих кредитов с 14,6% до 13,2%.

«Наша цель остается неизменной - сократить долю NPL в кредитном портфеле сектора ниже 20% до 2025 года», - подчеркнули в Нацбанке.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году доля неработающих кредитов в банках (NPL) снизилась на 7,4 процентных пункта до 41% с 48,4%.

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Автор: Екатерина Жирий