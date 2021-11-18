Мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт.

"ПриватБанк" предупредил украинцев о появлении новой схемы мошенничества под видом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19.

Как сообщила пресс-служба банка, по данным специалистов, уже зафиксированы случаи, когда клиентам через различные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту) приходит сообщение о доступных выплатах за вакцинацию на несколько тысяч гривень. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт.

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"ПриватБанк просит своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на подобные заманчивые сообщения о денежных компенсациях или выплатах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что банк обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.

Деньги за вакцинацию:

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дія" по 1 тыс. грн в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т. п. или купить билеты для путешествий внутри страны.

По словам президента, программа поддержки стартует 19 декабря, до конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же – в начале 2022 года.

Автор: Екатерина Жирий