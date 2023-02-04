Зато курс евро к гривне подешевел.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 10 копеек - до 40,00 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 15 копеек - до 43,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн/долл., евро - 42,30 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,15 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня в обменниках Киева валюта подешевела. В частности, курс гривны к доллару укрепился на 10 копеек - до 40,30 грн/долл.

Относительно евро курс гривни укрепился на 7 копеек и составляет 43,73 грн/евро.

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