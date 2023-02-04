Курс гривни к евро сегодня составляет 43,73 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 10 копеек - до 40,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 7 копеек и составляет 43,73 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл., евро - 43,00 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

Курс доллара в Украине: что прогнозируют эксперты

По словам экспертов, в ближайшие недели курс доллара в Украине может немного снизиться. В частности, речь идет о низком уровне инфляции. Совокупность старых факторов и появление нового может вызвать снижение курса доллара, считают эксперты.

Также они прогнозируют, что в конце 2023 года курс доллара может быть намного прочнее.

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