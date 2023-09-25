Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,49 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 25 сентября, подешевел на 10 копеек – до 37,90 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,15 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,30 грн, евро - по курсу 40,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 40,49 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 25 сентября, остался на уровне предыдущего показателя – 38,30 грн за доллар. Относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 41,20 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН прогнозировал, что с 25 сентября по 1 октября на наличном валютном рынке ожидается достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация.

Ожидается, что коридор колебаний будет на уровне 38,70-39,00 грн/$ и 41,7-42 грн/€. Разница между курсом продажи и покупки не превысит 0,3 грн (здесь не учитываются возможные текущие изменения спреда на "черном" рынке), а ежедневные колебания будут в пределах 0,3-0,5 грн.

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