Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро – 40,50 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 26 сентября, ослаб на 5 копеек – до 38,35 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 41,20 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,50 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 25 сентября, подешевел на 10 копеек – до 37,90 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда же не менялся и составлял 41,15 грн за евро.

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По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в октябре на наличный валютный рынок будут влиять различные факторы, однако по всем признакам курсовой коридор будет в привычных для последнего времени пределах.

Эксперт предполагает, что курс будет колебаться в рамках 37,5-40 грн/долл. и 40-43 грн/евро. В то же время разница между курсом покупки и продажи составит до 0,3-0,4 грн, а ежедневные колебания не превысят 0,3-0,5 грн.

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