Украинец теперь не может воспользоваться деньгами, которые ему выплачивают официально.

Клиент ПриватБанка пожаловался на блокировку карты, на которую ему выплачивали официальную заработную плату. В финучреждении же заявили, что все сделали в рамках законах.

Об этом идет речь в отзыве одного из клиентов банка на сайте Минфин.

По словам пострадавшего мужчины, он военный и все деньги, которые начисления в рамках зарплатного проекта на карту, поступают от воинской части. При этом он уточнил, что каждое зачисление средств на карту сопровождается соответствующим сообщением о назначении.

"В банке же сказали, что нужно подтвердить происхождение средств и предоставить справку о доходах за 2020-2021 годы. Но я каждый год подаю декларацию, которую проверяют соответствующие органы", – поделился клиент банка.

Читайте также"ПриватБанк" блокирует действующие карты и выдвигает клиентам условия: СМИ узнали деталиВ свою очередь в финучреждении не видят никаких нарушений со своей стороны. В ПриватБанке заверили, что действовали в рамках закона.

"В своей деятельности банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины. А также – нормативно правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности", – заявили в финучреждении.

Жалобы на "ПриватБанк"

Ранее клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгло с ней договор без объяснения причины.

В другом случае клиент "ПриватБанка" остался недоволен банком после того, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривен.

Еще один посетитель отделения "ПриватБанка" заявил о мошенничестве его сотрудницы.

"ПриватБанк" обвинили в сокрытии особенностей некоторых операций с картами.

В еще одной ситуации клиентка ПриватБанка пожаловалась на исчезновении с ее карты 13 тысяч гривен. В финансовом учреждении обвинили ребенка женщины вместо того, чтобы признать факт мошенничества.

Автор: Анастасия Горбачева